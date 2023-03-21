الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سائق بحوزته كمية من المواد المخدرة بالقليوبية

ضبط سائق بحوزته مخدرات
ضبط سائق بحوزته مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط سائق له معلومات جنائية، سبق اتهامه بقضية "سرقة"، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.


تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط سائق لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "ع ز ع"، 31 سنة، سائق، سبق اتهامه بقضية "سرقة"، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإتجار بالمخدرات الحشيش والهيروين المواد المخدرة جمجمة حملة أمنية مكبرة مدير أمن القليوبية مخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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