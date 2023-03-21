الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

برلمانى لـ«عاشور»: البشر مهددون بالانقراض وطلاب جامعاتنا يدرسون «محاسبة الستينيات»

النائب محمد عبدالحكيم
النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد

وجه النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للجامعات الخاصة بسبب المبالغة في المصروفات، قائلا: "تحولت لبيزنس وليس الارتقاء بالعملية التعليمية".

جاء ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بنحو 150 أداة رقابية.    

  وشدد النائب على ضرورة أن تكون هناك ضوابط، فيتعين المعيدون بالجامعات المختلفة، لا سيما في ظل وجود شكاوى عديدة في هذا الشأن.

وطالب محمد عبدالحكيم أبوزيد، بضرورة العمل على استكمال الأعمال بالمستشفى الجامعي بمحافظة المنيا، لا سيما وأنها في حاجة لكثير من الإمكانات.

ولفت أبوزيد إلى أن هناك إشكالية كبيرة في قوائم الانتظار بمستشفى المنيا الجامعي، قائلا: "فيه ناس بتموت قبل ما ييجي دورها".

وأكد النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن الجامعات المصرية لم تعد المكان المناسب للتعليم، مشيرا إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء كشف عن أن عدد الحاصلين على درجة الماجسيتر والدكتوراه في 2021 انخفض بنسبة 93% عن عام 2016.   

وانتقد عضو المجلس المناهج الدراسية في الجامعات، مشيرا إلى أن خريجي التجارة بيدرسوا المحاسبة "اللي اتلغت من 1965" وعفا عليها الزمن.

وأشار إلى أن مصر تخرج سنويا 80 ألف محام في الوقت الذي حقق فيه العالم كله نقلة بالذكاء الاصطناعي، والأسبوع الماضي كان محامي روبوت يترافع عن متهم في الخارج.

وقال عضو مجلس النواب: "الجنس البشري مهدد بالانقراض بعد 100 سنة، وما زالت الجامعات المصرية تدرس محاسبة حكومية اتلغت من الستينات".

ولفت عضو البرلمان إلى أن عددا كبيرا من المراكز البحثية لا يقوم بأي دور، موضحا أن أي زيادة تذهب للموظفين وليس للعلماء، مؤكدا أن مصر لديها ما يقرب من 85 ألف عالم بالخارج.           

وقال النائب: "إحنا خارج التصنيف العالمي بالجامعات"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك نظرة شاملة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
 

100 سنة 2021 البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الذكاء الاصطناعي المستشار الدكتور حنفي جبالي بمحافظة المنيا جامعات الخاصة

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يوم المرأة المصرية

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