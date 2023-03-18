«التعليم» تعلن عن وظائف بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن الإعلان عن وظائف للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
ونص الخطاب على: "الإعلان في المديرية للتقدم للعمل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بوظيفة معلم تعليم فني بمعمل (ألفا لاب) بالمدرسة وذلك وفق الشروط التالية:
- حصول المتقدم على مؤهل عالي (على رأس العمل بالتعليم الصناعي).
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- إجادة اللغة الإنجليزية ، وذلك في الموعد من ۲۰۲۳/٢/١٤ إلى ۲۰۲۳/۳/۲۸ ، على أن تقوم المديرية بإرسال الآتي من البريد الالكتروني الرسمي للمديرية:
1 - صحف الأحوال الخاصة بالمتقدمين.
2- السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمين.
وأوضح الخطاب أنه يجب أن يتم إرسال البيانات إلى [email protected] في موعد غايتة ٢٠٢٣/٤/٤.