السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن عن وظائف بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وزير التعليم
وزير التعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن الإعلان عن وظائف للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ونص الخطاب على: "الإعلان في المديرية للتقدم للعمل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بوظيفة معلم تعليم فني بمعمل (ألفا لاب) بالمدرسة وذلك وفق الشروط التالية:

- حصول المتقدم على مؤهل عالي (على رأس العمل بالتعليم الصناعي).
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- إجادة اللغة الإنجليزية ، وذلك في الموعد من ۲۰۲۳/٢/١٤ إلى ۲۰۲۳/۳/۲۸ ، على أن تقوم المديرية بإرسال الآتي من البريد الالكتروني الرسمي للمديرية:

1 - صحف الأحوال الخاصة بالمتقدمين.
2-  السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمين.

وأوضح الخطاب أنه يجب أن يتم إرسال البيانات إلى [email protected] في موعد غايتة ٢٠٢٣/٤/٤.

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التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم البريد الالكتروني الخطوات التالية التكنولوجيا السيرة الذاتية العلوم والتكنولوجيا العاشر من رمضان

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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