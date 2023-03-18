السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هجوم لـ«طالبان» على موقع لتنظيم «داعش خرسان» فى أفغانستان

طالبان
طالبان

اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة «مزار شريف» بـ«ولاية بلخ» شمال أفغانستان، بين حركة «طالبان» ومجهولين، فيما أشارت مصادر، لقناة «العربية» الإخبارية، إلى هجوم للحركة على موقع لتنظيم «داعش خرسان» في المدينة الأفغانية.

 

وفي 9 مارس الجاري، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مقر إدارة حاكم «بلخ» أسفر عن مقتل حاكم الولاية الأفغانية المعيّن من حركة «طالبان» داود مزمل.

 

وقال المتحدث باسم شرطة «بلخ»، آصف وزيري إن مزمل، قتل مع اثنين آخرين في الانفجار، وفاق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

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