الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ المنيا يهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية

زينب محمد عبد المعبود
زينب محمد عبد المعبود

هنأ الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، زينب عبد المعبود محمد عبد المعبود ابنة مدينة مغاغة الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2023.

أعرب نائب المحافظ عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما قدمته من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل أسرتها لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها وأبنائها ومصرنا الغالية.

335589680_969389257766589_6622317273008405738_n

كما عبر نائب المحافظ عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح ، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية ومثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

كانت الحاصلة علي الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة المنيا قد روت لـ "الدستور" قصة كفاحها والتي بدأت في 1996 حيث كان زوجها والذي كان يعمل بهيئة الأبنية التعليمية وأصيب بمرض السرطان بعد سقوطه في عمله وظل علي مدار عام ونصف يعالج من هذا المرض بمستشفيات عين شمس وغيرها من المستشفيات حتي توفي تاركا لها ثلاثة أولاد كان الأكبر مصطفي جلال يبلغ من العمر 9 سنوات بالصف الرابع الأبتدائي وشقيقته الأصغر منه علا في الصف الثالث الأبتدائي والصغري إسراء 4 سنوات في حضانة صغري.

335947950_976564940002000_1335602739941443338_n

تضيف السيدة زينب الأم المثالية الأولي علي محافظة المنيا أنني ظللت أكافح مع أبنائي حتي ألتحق أبني الأكبر مصطفي بكلية الطب بجامعة بني سويف قسم أطفال مبتسرين وحصل علي درجة الماجستير ويدرس للحصول علي الزمالة بجامعة الفيوم بينما حصلت أبنتها علا علي بكالوريوس تجارة من جامعة بني سويف بتقدير جيد جدا بينما أبنتها الصغري إسراء فحصلت علي بكالوريس هندسة قسم كهرباء أتصالات من كلية الهندسة بجامعة المنيا عام 1991.

336274389_1145194372841987_9081005310767934051_n

تقول الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة المنيا أنها تقدمت بنفسها لمسابقة الأمهات المثاليات حيث ذهبت لمديرية التضامن الأجتماعي بالمنيا حيث أكدت لها إحدي الموظفات بالديرية لها أن عليها أن تقدم أورقها بإدارة الشئون بمركز مغاغة محل إقامتها.

نائب محافظ المنيا يهنئ الأم المثالية علي المحافظة مركز مغاغة بالمنيا زينب محمد عبد المعبود الأم المثالية بالمنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب «تروسيكل» بالصف

تجديد حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يومًا

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة «الكتابة التاريخية للجمهور العام»

«اظبط التردد».. كبار النجوم والبرامج المختلفة على «أثير المتحدة» فى رمضان

محافظ الفيوم يفتتح ميدان السواقى بعد تطويره (صور)

حبس عاطل بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»