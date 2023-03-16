نائب محافظ المنيا يهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية

هنأ الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، زينب عبد المعبود محمد عبد المعبود ابنة مدينة مغاغة الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2023.

أعرب نائب المحافظ عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما قدمته من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل أسرتها لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها وأبنائها ومصرنا الغالية.

كما عبر نائب المحافظ عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح ، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية ومثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

كانت الحاصلة علي الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة المنيا قد روت لـ "الدستور" قصة كفاحها والتي بدأت في 1996 حيث كان زوجها والذي كان يعمل بهيئة الأبنية التعليمية وأصيب بمرض السرطان بعد سقوطه في عمله وظل علي مدار عام ونصف يعالج من هذا المرض بمستشفيات عين شمس وغيرها من المستشفيات حتي توفي تاركا لها ثلاثة أولاد كان الأكبر مصطفي جلال يبلغ من العمر 9 سنوات بالصف الرابع الأبتدائي وشقيقته الأصغر منه علا في الصف الثالث الأبتدائي والصغري إسراء 4 سنوات في حضانة صغري.

تضيف السيدة زينب الأم المثالية الأولي علي محافظة المنيا أنني ظللت أكافح مع أبنائي حتي ألتحق أبني الأكبر مصطفي بكلية الطب بجامعة بني سويف قسم أطفال مبتسرين وحصل علي درجة الماجستير ويدرس للحصول علي الزمالة بجامعة الفيوم بينما حصلت أبنتها علا علي بكالوريوس تجارة من جامعة بني سويف بتقدير جيد جدا بينما أبنتها الصغري إسراء فحصلت علي بكالوريس هندسة قسم كهرباء أتصالات من كلية الهندسة بجامعة المنيا عام 1991.

تقول الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة المنيا أنها تقدمت بنفسها لمسابقة الأمهات المثاليات حيث ذهبت لمديرية التضامن الأجتماعي بالمنيا حيث أكدت لها إحدي الموظفات بالديرية لها أن عليها أن تقدم أورقها بإدارة الشئون بمركز مغاغة محل إقامتها.