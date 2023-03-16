الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يتفقد مصنع شركة «السويدى للصناعات الهندسية» بالعين السخنة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية"، والذي يقع بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال زيارته للمصنع، تابع رئيس الوزراء، مختلف مراحل التصنيع التي تتم، ومعايير الجودة في المنتجات، كما أجرى حوارًا مع أحد العمال للاطمئنان إلى الأوضاع الخاصة بهم، حيث تطرق لسبل انتقالهم اليومية، وعدد ساعات العمل الفعلية، والخدمات التي توفرها الشركة لهم.

واستمع مدبولي، لشرح من المهندس تامر نافع، المدير التنفيذي لشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، الذي أوضح أن المصنع يتواجد داخل منطقة "Sokhna360" التي يتم تطويرها من قبل شركة السويدى للتنمية الصناعية، إحدى شركات السويدى إليكتريك، التي تعد أول مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة في المنطقة، مساحتها 10 ملايين متر مربع، وتضم مناطق صناعية، ولوجستية، وتجارية، وسكنية، وتعليمية تقع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، في قلب مدينة العين السخنة على مقربة من الميناء.  

ولفت نافع، إلى أن المشروع يستهدف توطين الصناعات الهندسية المختلفة التي تسهم في تنفيذ مشروعات وطنية مهمة، بما يقلل من فاتورة الاستيراد، ويقام على مساحة 120 ألف م2، ومن المقرر الوصول بطاقته الإنتاجية إلى 2500 جهاز سنويًا، ويضم مبانى للإنتاج والتجهيزات، وساحات تشوين للخامات، وذلك ضمن المرحلة الأولى منه، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إضافة مصنع الجلفنة، ومخازن.    

وأضاف المدير التنفيذي لشركة السويدي، أن المصنع يختص بتصنيع أجهزة وأنظمة الري المحوري الذكية، ومستلزمات التركيب والتشغيل والصيانة، ومختلف أعمال البنية التحتية المتعلقة بها، حيث يستهدف تخفيض المكون الدولاري للمشروعات القومية، وتوفير قطع غيار للمشروعات القائمة والمستقبلية بسعر تنافسي، مع ضمان سرعة الصيانات في التوقيتات الملائمة.

كما تتضمن أهداف المشروع تدريب كوادر بشرية مصرية على أعمال التصنيع، والتركيب والصيانة، بالتعاون مع الخبرات العالمية في هذا المجال، مما ينعكس في نهاية الأمر بشكل إيجابي على تخفيض سعر أجهزة الري المحوري، مع زيادة الإنتاج الكمي خلال المراحل المقبلة، فضلًا عن توطين صناعة بوابات الري وأنظمة التحكم لتوفير 50% من الطاقة والمياه المستخدمة.

 

المنطقة الاقتصادية قناة السويس الدكتور مصطفى مدبولي السويدي الوطنية المنطقة الصناعية شركة السويدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

حبس متهمين بسرقة الشقق في القاهرة

قرار عاجل من النيابة بعد العثور على جثة داخل فندق شهير بالهرم

تحرير 2354 مخالفة لقائدي سيارات غير ملتزمين بـ«الملصق الإلكتروني»

رفع 57 سيارة ودراجة نارية متهالكة بالمحافظات

حبس مسجلين لحيازتهما 250 طربة حشيش فى الإسكندرية

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»