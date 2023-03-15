القرش: جهود حكومية كبيرة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في إحداث التنمية الشاملة والمتكاملة، مشيرًا إلى أن ملف الزراعة يعتبر واحدًا من الملفات التي شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة سواء على محور زيادة المساحة المنزرعة والمنتجة في الدولة المصرية وهو ما كان يجعلنا نقوم بتنفيذ مشروعات مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروعات سيناء.

توفير احتياجات المواطن المصري أهم أهداف التوسع بالمشروعات الزراعية

وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" أن الهدف من المشروعات الزراعية هو توفير احتياجات المواطن وتحقيق مزيد من الأمن الغذائي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمساحة المنزرعة في مصر سواء المشروعات الخاصة بالدلتا القديمة والوادي وهي مشروعات كنا نقوم فيها بإحداث تنمية زراعية نحتاج لتطوير إنتاجية هذه الأرض بما يعود بالنفع على الفلاح والمزارع المصري ومزيد من الأمن الغذائي للمواطن المصري.

مصر حققت شكلا من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية

وأشار إلى أن هناك احتياجًا كبيرًا للأسمدة وتوفيرها، نظرًا إلى أنها واحدة من المستلزمات الزراعية التي توفرها الدولة، لافتا إلى أن مصر حققت شكلا من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية، والمشروعات الزراعية هدفها زيادة فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات المستقبلية التي تحدث، بجانب وجود قيمة مضافة مع موارد الأراضي.