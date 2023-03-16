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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16-3-2023

مواد البناء
مواد البناء

ارتفعت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت منذ بداية الشهر الجاري، بعد أن لجأت أغلب شركات الحديد إلى رفع سعر انتاجها مع الارتفاع المستمر الذي تسجله سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، رغم قلة المعروض من الحديد وحالة الركود التي تعاني منها الأسواق. 

 

كما ارتفعت أسعار الأسمنت منذ بداية العام مع ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في الانتاج متأثرة هي الاخرى بارتفاع سعر  الدولار ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة  سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16-3-2023 . 

 

سعر الحديد اليوم 

  • الحديد من مصانع  عز        29,285 جنيه
  • الحديد من مصانع  بشاى     28,500 جنيه
  • حديد سرحان  27,500 جنيه
  • حديد المراكبى 27,000 جنيه
  • حديد العتال    27,500 جنيه
  • حديد عطية    27,500 جنيه

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  • حديد المصريين       29,200 جنيه
  • حديد الكومى   27,000 جنيه
  • حديد المعادي  27,000 جنيه
  • حديد بيانكو    27,000 جنيه
  • حديد العشري  27,000 جنيه
  • حديد مصر ستيل      27,000 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم 

  • اسمنت وادي النيل     1,850 جنيه
  • اسمنت المخصوص   1,905 جنيه
  • أسمنت المسلة 1,895 جنيه
  • اسمنت العسكري بني سويف  1,830 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيه
  • اسمت المسلح  1,935 جنيه
  • اسمنت النصر 1,910 جنيه
  • اسمنت العسكري      1,840 جنيه
  • أسمنت سيناء 42.5   1,840 جنيه
  • اسمنت حلوان 1,890 جنيه
  • اسمنت السهم  1,850 جنيه
  • اسمنت السويدي       1,990 جنيه
  • أسمنت الممتاز 1,940 جنيه
  • أسمنت السويس        1,940 جنيه
  • أسمنت تايتان  1,890 جنيه
  • أسمنت سيناء  1,870 جنيه
  • أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
  • أسمنت المهندس       1,900 جنيه
  • أسمنت النهضة        1,820 جنيه
  • أسمنت أسوان 1,780 جنيه
  • أسمنت السد العالي    1,780 جنيه
  • أسمنت قنا     1,830 جنيه
  • أسمنت المصريين     1,770 جنيه
  • أسمنت المصري      1,900 جنيه
  • أسمنت الصعيد        1,800 جنيه
  • أسمنت التعمير 1,860 جنيه
  • أسمنت المنيا   1,830 جنيه
  • أسمنت العاصمة       1,810 جنيه
  • أسمنت البرج  1,900 جنيه
  • أسمنت الماكس        1,880 جنيه
  • أسمنت الصخرة       1,900 جنيه
  • أسمنت الدلتا   1,870 جنيه
  • أسمنت الصرح        1,980 جنيه
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الحديد مواد البناء سعر الدولار الاسمنت الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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