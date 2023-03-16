مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16-3-2023

ارتفعت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت منذ بداية الشهر الجاري، بعد أن لجأت أغلب شركات الحديد إلى رفع سعر انتاجها مع الارتفاع المستمر الذي تسجله سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، رغم قلة المعروض من الحديد وحالة الركود التي تعاني منها الأسواق.

كما ارتفعت أسعار الأسمنت منذ بداية العام مع ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في الانتاج متأثرة هي الاخرى بارتفاع سعر الدولار ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16-3-2023 .

سعر الحديد اليوم

الحديد من مصانع عز 29,285 جنيه

الحديد من مصانع بشاى 28,500 جنيه

حديد سرحان 27,500 جنيه

حديد المراكبى 27,000 جنيه

حديد العتال 27,500 جنيه

حديد عطية 27,500 جنيه

حديد المصريين 29,200 جنيه

حديد الكومى 27,000 جنيه

حديد المعادي 27,000 جنيه

حديد بيانكو 27,000 جنيه

حديد العشري 27,000 جنيه

حديد مصر ستيل 27,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم