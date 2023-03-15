الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بمصنع أعلاف في المنوفية

خلال السيطرة على
خلال السيطرة على حريق بمصنع أعلاف

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق داخل مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية بقويسنا.
تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يُفيد استقبال غرفة عمليات النجدة بلاغ نشوب حريق داخل مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية والانتقال لمحل البلاغ.
وبالانتقال والفحص تبين أن نشوب حريق داخل غرفة عبارة عن مخزن، موجودة بالطابق الثاني للمصنع، وسيطرت الحماية المدنية بالمنوفية على الحريق دون امتداده لمناطق أخرى أو خسائر في الأرواح، والتلفيات عبارة عن كمية من الشكائر البلاستيك الفارغة.
وبسؤال مالك المصنع رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يؤثر على سير العمل، ونفى الشبهة الجنائية عن الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 2125 إداري مركز قويسنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنوفية مصنع مصنع أعلاف حريق قويسنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن المواطنين: هنعلن أسعار ضمان لـ4 سلع استراتيجية

«الداخلية» تشدد على حجاج القرعة الالتزام وسداد الرسوم

«سرنجة» تنهى حياة شاب فى منشأة ناصر

حريق فى مدرسة «محرم الإسلامية للغات» بالهرم

الرئيس السيسى: مصر خلال 40 سنة ماضية لم تنفذ برنامجًا لاستصلاح 3.5 مليون فدان

أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة