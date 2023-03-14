«مهددات بنية الأسرة من منظور اجتماعى».. ندوة بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، ندوة بكلية الآداب بعنوان "مهددات بنية الأسرة من منظور اجتماعى" وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار"سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك".

يأتي هذا فى إطار التعاون بين جامعة الوادى الجديد تحت قيادة الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة وبرعاية الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب ومصطفى محمود المشرف على قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم علم اجتماع.

حاضر فيها الدكتورة هند أشرف عباس مدرس بكلية الآداب قسم علم اجتماع وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني، وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

حيث بدأت الندوة بتعريف الأسرة وأنواعها فهناك الأسرة الممتدة والأسرة النووية وهذا النمط يكثر فى الحضر عن الريف ثم تناولت وظائف الأسرة فهى تقوم بالتنشئة الاجتماعية والإشباع العاطفي والحماية لأفرادها.

وأوضحت الدكتورة هند المهددات الداخلية والخارجية التى تهدد الأسرة فالغضب والشك والنظرة المتشائمة وفقر المشاعر والتعسف فى طلب الحق والجدل والمناقشات العميقة من أهم الأسباب التى تهدد بنية الأسرية داخليا أما المهددات الخارجية فتتمثل فى تدخلات الأهل والظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار بعض الأفكار الغريبة عن عادات وتقاليد المجتمع المصرى والوسائل التكنولوجية التى تؤدى إلى عزلة اجتماعية كما أنها تعد أحد أسباب الطلاق حيث أن الطلاق يعتبر أهم مهدد لبنية الأسرة فهناك حالة طلاق كل ثانيتين وهذا معدل كبير خاصة وأن معظم الطلاق فى السنة الأولى من الزواج حيث أن مخاطر الطلاق تكمن فى تأثيره المباشر على الأطفال حيث يصبح الطفل حائر بين الأب والأم

وناشدت الدكتورة هند أنه لابد من الاختيار الجيد لشريك الحياة وكذلك تحمل المسئولية والتوعية والتدريب على أعباء الحياة الزوجية من خلال البرامج التى تقوم بها الدولة مثل برنامج مودة هذا بالإضافة إلى الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وتخصيص وقت فى اليوم للتواصل مع أفراد الأسرة ومناقشهم فى حل مشكلاتهم.

وفى ختام الندوة أوصى الحضور بضرورة إجراء فحص ما قبل الزواج لضمان انجاب أطفال أصحاء و سن قانون للمقبلين على الزواج لاجتياز تدريب يؤهلهم للحياة الأسرية و إصدار شهادة بذلك.