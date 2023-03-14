دورى أبطال إفريقيا| الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للقطن الكاميرونى

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس الإثنين.

واطمأن الجهاز الفني للفريق على جاهزية حسين الشحات، لاعب الفريق بعد مشاركته في التدريبات الجماعية وتعافيه من إصابته في عضلة السمانة التي اشتكى منها قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني عدم المخاطرة باللاعب خلال الفترة الماضية فيما شارك اللاعب في المران كاملا ليؤكد جاهزيته لمباراة القطن الكاميروني.

وتستكمل بعثة الفريق الإجراءات الطبية الاحترازية من خلال تناول أقراص الملاريا قبل السفر إلى الكاميرون يوم الأربعاء المقبل.

كانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا تجنبا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من الموجودين مع الفريق خلال رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

ويتناول لاعبو الأهلي أقراص الملاريا على أن يتم استكمال النظام العلاجي بعد الوصول إلى الكاميرون وعقب العودة.

وكان طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا قد أجرى اتصالات مع سفير مصر بالكاميرون للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب استعدادا لمباراة القطن المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بالتنسيق الكامل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل إنهاء أي إجراءات قبل السفر للكاميرون.

وقرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته ظهر اليوم على ملعب جامعه بريتوريا الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال فترة تواجده في جنوب إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا غدًا الأربعاء متوجهة إلى الكاميرون.