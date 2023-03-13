«تعليم الغربية» يكرم الطالبة آمال وجيه لحصولها على المركز الأول عالميا

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين، الطالبة آمال السيد على وجيه، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بالصف الأول الثانوى، والحاصلة على المركز الأول عالمياً فى بطولة القوة البدنية للأندية الرياضية، حيث أن الطالبة تلعب فى نادى ٢٣ يوليو بالمحلة الكبرى، متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وحضر التكريم كل من مدير عام الشئون التنفيذية، ومدير المدرسة، وولي أمر الطالبة الفائزة، وأسرة التربية الرياضية، ورئيس مجلس الأمناء ووكيل مجلس الأمناء ووكيل المدرسة.