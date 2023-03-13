الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الغربية» يكرم الطالبة آمال وجيه لحصولها على المركز الأول عالميا

تكريم الطالبة
تكريم الطالبة

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين، الطالبة آمال السيد على وجيه، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بالصف الأول الثانوى، والحاصلة على المركز الأول عالمياً فى بطولة القوة البدنية للأندية الرياضية، حيث أن الطالبة تلعب فى نادى ٢٣ يوليو بالمحلة الكبرى، متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق، وتحقيق المزيد من الإنجازات. 

وحضر التكريم كل من مدير عام الشئون التنفيذية، ومدير المدرسة، وولي أمر الطالبة الفائزة، وأسرة التربية الرياضية، ورئيس مجلس الأمناء ووكيل مجلس الأمناء ووكيل المدرسة.

الغربية يكرم طالبة لحصولها المركز الاول مستوى العالم القوي البدنية

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