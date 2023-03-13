الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل.. حجازي وحامد أساسيان مع اتحاد جدة في مباراة الفيحاء بكأس خادم الحرمين

أحمد حجازي وطارق
أحمد حجازي وطارق حامد

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره الفيحاء، في الرابعة والنصف عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد مدينة المجمعة الرياضية، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، في التشكيل الأساسي لـ «العميد» في مباراة اليوم.

وسيقود المغربي عبدالرزاق حمدالله، هجوم الاتحاد، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من البرازيلي رومارينيو، ومواطنه برونو هنريكي، بالإضافة إلى هارون كمارا.

وجاء تشكيل الاتحاد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، زكريا هوساوي

خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو

خط الوسط الهجومي: برونو هنريكي، هارون كمارا، رومارينيو

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

وستنقل مباراة الفيحاء والاتحاد، عبر قناة SSC1 بتعليق بلال علام.

وستختتم غدا الثلاثاء، منافسات ربع نهائي كأس الملك، حيث سيواجه الوحدة، نظيره الباطن، في الثالثة والربع عصرًا، ثم يواجه النصر نظيره أبها، في الرابعة والنصف مساءً، قبل أن يلاقي الهلال، نظيره الفتح، في الثامنة مساءً.

نونو سانتو الاتحاد اتحاد جدة الفيحاء كأس خادم الحرمين الشريفين احمد حجازى طارق حامد

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