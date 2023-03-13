الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الهيئة العامة للرقابة الصحية: جائحة كورونا حققت تحولًا فى الأنظمة العلاجية

جائحة كورونا
جائحة كورونا

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن هذا العام يوجد تحول فى القطاع الصحي ما بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلي أن مصر لها السبق في مجال الوقاية من خلال المبادرات الوقائية المختلفة، مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة القضاء على فيروس سي ومبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، وغيرها.

وأضاف طه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من تعرض العالم بأثره لجائحة كورونا، إلا أنها تركت دروسًا لا بد من الاستفادة منها، موضحًا أنه لا بد من تلك الدروس أن تحدث تحولًا فى الأنظمة الصحية والعلاجية.

الرقابة الصحية: مصر لها السبق في مجال الوقاية من خلال المبادرات الوقائية المختلفة

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هناك اهتمامًا مستمرًا بدعم التحول في القطاع الصحي بعد جائحة كورونا، من خلال التعاون الوثيق بين أنظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن الأوبئة والحالات الطارئة لا تصيب بلد بعينه، وإنما من الممكن الانتشار والانتقال بين جميع الدول مثل جائحة كورونا، وإن عنصر الوقاية والرقابة هو الأهم، وعلى العالم العربي كله التعاون فى مواجهة تلك الطوارئ.

 

 

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