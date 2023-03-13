«تحرير المرأة العربية فى عصر النهضة».. أحدث إصدارات دار العين

“تحرير المرأة العربية في عصر النهضة.. من بلاغة الخطاب إلي تحليل الأنساق الثقافية”.. عنوان أحدث إصدارات دار العين للنشر والتوزيع، للناقد المغربي دكتور محمد مشبال، بالاشتراك مع الناقدة الدكتورة جليلة الطريطر.

وكشف الدكتور محمد مشبال، في تصريح لـ “الدستور”، عن ملامح كتابه الصادر في القاهرة، مشيرا إلى: “في تجربة فريدة في العالم العربي يصدر قريبا كتاب بصوتين وجنسين ومنهجين وتصورين وبلدين”.

وكتاب تشكّل في رحم الحوار العلمي الرصين، فكانت البذرة الأولى تعرُّف كل من المؤلفين كتابات الآخر، قبل الانخراط في مناقشة علمية جادة تمخض عنها هذا الكتاب الحواري الذي تفاعلت فيه البلاغة والدراسات الثقافية، كما تفاعلت فيه شخصيتان علميتان تجمعهما سمات مشتركة عديدة لولاها لما رأى النور.

وتابع: “بهذه المناسبة أشكر الناشرة الدكتورة فاطمة البودي مديرة دار العين المصرية، التي كان لها الفضل في تحفيزي لكتابة هذا الكتاب، منذ أن تلقيت منها اتصالا هاتفيا وأنا في جدة العام الماضي فوعدتها بأن أتعاون معها مرة أخرى بعد تجربة سابقة. وأشكر صديقتي العزيزة العالمة الجليلة الدكتورة جليلة الطريطر التي قبلت اقتراحي بالمشاركة في تأليف هذا الكتاب الذي يسعدنا أن نهديه الى المرأة في عيدها”.

والناقد دكتور محمد مشبال، ناقد وباحث أكاديمي مغربي، نشر عدة أعمال نقدية من بينها: “نحو بلاغة جديدة .. حوار في البلاغة ــ مقولات بلاغية في تحليل الشعر ــ بلاغة النادرة ــ البلاغة والأصول: دراسة في أسس التفكير البلاغي عند العرب نموذج ابن جني ــ البلاغة والسرد ــ البلاغة والأدب: من صور اللغة إلى صور الخطاب ــ خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ: مقاربة بلاغية حجاجية ــ في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب وغيرها”.

والكاتب له عدة ترجمات منها مشاركته في ترجمة موسوعة أكسفورد للبلاغة 2015. كما فاز محمد مشبال بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الفنون والدراسات النقدية 2018.