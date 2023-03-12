السداد مقابل الدولار.. طرح قطعة أرض بحصة المجتمعات العمرانية بالحزام الأخضر

تعتزم المجتمعات العمرانية الجديدة طرح قطعة أرض خلال الشهر المقبل بمنطقة الحزام الأخضر بحصة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر بنظام التخصيص السداد مقابل الدولار.

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن قطعة الأرض بحصة الهيئة بمنطقة حوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة 171360 ألف متر مربع على أن يتم تنفيذ مشروع عمراني متكامل ويسجل السعر التقرير للمتر نحو 2285 جينة بمعادل سعر الصرف مقابل الدولار ويستهدف من الطرح قيمة إجمالية تصل لنحو 391.556 مليون جنيه، ويتم التحويل بما يعادل سعر الصرف مقابل الدولار.

شروط تسهيلات عمليات سداد المستحقات المالية

استكمالًا لتفاصيل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشروط عمليات السداد المستحقات المالية بالدولار، أن يتم تطبيق إجراءات تنفيذ المشروع على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بتخصيص الأرض.

وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأنه سيتم استكمال نسبة سداد حتى ٢٥٪؜ من قيمة قطعة الأرض بالدولار تتمثل في سدد ١٠٪؜ تم سدادها و١٥٪؜ تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بمواقفة مجلس إدارة على التخصيص، بالإضافة لسداد نسبة ١٪؜ مصاريف إدارية و ٠.٥٪؜ لصالح مجلس الأمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المتعمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقي ثمن الأرض على ٦ أقساط نصف سنوية متساوية، يسدد القسط الأول بعد ٦ شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتحمل الراسي كافة الأقساط الفائدة المعلنة من البنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حتى تاريخ السداد، بالإضافة لنسبة ٢٪؜ طبقا لتعليمات وزارة المالية و٠.٥٪؜ مصاريف إدارية.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم تنفيذ المشروعات على نسبة 15 ‎%‎ من إجمالي مساحة قطعة الأرض وتشمل المشروعات الإسكان والخدمات و40‎%‎ للمشروعات الفيلات المنفصلة و45‎ % الفيلات المتصلة.