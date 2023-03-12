الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يتفقد أعمال تطوير سور مجرى العيون ويوجه بسرعة تطوير «السكر والليمون»

جانب من التفقد
جانب من التفقد

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور مجرى العيون، عقب تفقده أعمال تنفيذ مشروع تطوير «حدائق الفسطاط». 

ووجه رئيس الوزراء خلال جولته بسرعة البدء في تنفيذ خطة تطوير منطقة «السكر والليمون»، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المبذولة لتنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقًا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة في جذب المزيد من الحركة السياحية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حول موقف الإزالات التي شهدتها منطقة «السكر والليمون»، وكذا أعمال حصر السكان والعقارات التي تتم إزالتها لمنحها التعويض المقرر، حيث أشار إلى أن المحافظة قامت بنقل سكان المنطقة المستحقين إلى وحدات سكنية بديلة بمشروع الخيالة المتكامل الخدمات، ويقع في نفس النطاق الجغرافي للمنطقة، موضحًا أنه تمت إزالة ٥٢٠ عقارًا يسكنها ١٥٠٠ أسرة تم نقلهم إلى منطقة الخيالة، والدولة قدمت دعمًا اقتصاديًا لأصحاب الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة ليتمكنوا من بداية نشاط اقتصادي في منطقة أخرى وبصورة منظمة.

وأوضح محافظ القاهرة أن مناطق «السكر والليمون» والجيارة وحوش النخل» تأتي ضمن المناطق التي تم إعلانها كمناطق إعادة تخطيط، وفق رؤية الدولة لتطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن منطقة «السكر والليمون» تقع على مساحة تقارب 17 فدانًا ويحدها نهر النيل من الغرب وسور مجرى العيون من الشمال ومنطقة تطوير المدابغ الجاري تطويرها حاليًا من الشرق.

مشروع تطوير حدائق الفسطاط الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سور مجرى العيون منطقة السكر والليمون المواقع التاريخية

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