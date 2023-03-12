رئيس جهاز «الشروق» يتابع رصف الطرق الداخلية بالحى الثالث

تابع المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، البدء في تنفيذ الطبقة الأسفلتية بالطرق الداخلية بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث، وذلك ضمن أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذه بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن خطة العمل الحالية استهدفت تنفيذ الأسفلت نظرًا لانتهاء شبكة الغاز الطبيعي وكذلك الأرصفة أمام العقارات والمسطحات الخضراء، وستتم تباعًا أعمال الرصف لباقى الطرق حسب جاهزيتها لتنفيذ الأسفلت، مشددًا على تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ.

وفي سياق متصل، قاد المهندس على سعد، حملة مكبرة على الأسواق التجارية بالحي الثاني، وذلك لرفع الإشغالات بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، برئاسة المقدم خالد عبدالعزيز، وشرطة مرافق المدينة برئاسة المقدم عمرو نبيل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن الحملة أسفرت عن ضبط (23) مخالفة تنوعت ما بين تعد من أصحاب المحال على ممرات المشاة، وممارسة الأنشطة بدون ترخيص، كما تمت أيضًا مصادرة الإشغالات، والتحفظ عليها بمخازن الجهاز بخلاف تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز عدم التهاون مع العشوائية، وتوجيه الحملات يوميًا حفاظًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.