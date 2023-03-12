يحرص التجار والمقاولون معرفة سعر طن الحديد والأسمنت الأحد 12-3-2023 عبر جوجل، حيث استقر سعر الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم في جميع الأسواق المصرية، بحثا عن معرفة الأسعار بعد تحديثها بشكل فوري.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأحد 12-3-2023

أسعار الحديد والأسمنت

وتراوح سعر الحديد بعد الزيادة ما بين مبلغ 28.500 جنيه و29.800 جنيه، كما تراوح سعر طن الحديد الاستثماري ويكون ما بين مبلغ 27 و27.500 ألف جنيه، ويكون في المصانع المتكاملة بنحو قيمة 26.850 جنيها، كما سجل للمستهلك نحو قيمة 28.500 إلى مبلغ 30.000 جنيه، وذلك يكون قبيل الارتفاع، طبقا لتصريح أحمد الزيني بصفته رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية.

وتوفر «الدستور» لمتابعيها، وذلك أسعار الحديد والأسمنت، ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها بمختلف المجالات.

أسعار الحديد اليوم الأحد

سعر حديد عز نحو 29285 جنيها تسليم أرض المصنع

سعر طن السويس للصلب نحو 29200 جنيه للطن.

سعر طن حديد العشري اليوم نحو 27485 جنيها.

سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 28500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين اليوم الأحد نحو 29200 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي اليوم إلى 28500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 12 مارس 2023

سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الأحد نحو مبلغ 1870 جنيها.

سعر أسمنت النصر اليوم الأحد حوالي قيمة 1850 جنيها.

وبلغ سعر أسمنت وادي النيل اليوم الأحد نحو قيمة 1820 جنيها.

سعر طن أسمنت حلوان اليوم الأحد نحو حوالي 1870 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدي اليوم الأحد نحو حوالي 1915 جنيها

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد أي تحديات تواجه صناعة الحديد في مصر سوى سعر العملة الأجنبية، كما أن الدولة تقوم بدعم الصناعة وتمنح الغاز للمصانع بسعر 5 دولارات و75 سنتا، كما أن هناك رسم إغراق علي الحديد المستورد، فلا توجد أي تحديات سوى الظروف الاقتصادية، كما أن المصانع تقوم بتعويض التكلفة عن طريق تحريك السعر وبالتالي لا يقع عليهم ضررا.