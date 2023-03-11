فاجنر تعلن اقترابها من وسط باخموت وتطالب بإمدادات من الذخيرة

قال قائد مجموعة فاجنر الروسية في مقطع فيديو نُشر السبت على تليجرام إن قواته قريبة من وسط مدينة باخموت التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر مع القوات الأوكرانية.

وفي مقطع مصور، يمكن رؤية يفغيني بريغوجين واقفا على سطح مبنى شاهق في مكان قيل إنه باخموت.

وقال بريغوجين في الفيديو مشيرا إلى مبنى على مسافة من المكان الذي يقف فيه "هذا مبنى إدارة المدينة، هذا هو وسط المدينة". وأضاف "يبعد (من هنا) مسافة كيلومتر و200 متر"، مشيرا إلى أن أهم شيء الآن هو "تلقّي الذخيرة" و"مواصلة التقدم".

ويقود مقاتلو مجموعة فاجنر هجمات ضد مدن في شرق أوكرانيا، بما فيها باخموت التي تشهد المعركة الأطول والأكثر دموية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقد تكبد الطرفان خسائر فادحة في محيط هذه المدينة.

