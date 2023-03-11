افتتاح معرض «أهلًا رمضان» بمنفلوط فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يجري تنظيم العديد من معارض "أهلًا رمضان" لهذا العام بالمراكز والقرى والأحياء، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة فى افتتاح معرض جديد بقرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وإقامة معارض للسلع الغذائية بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات ومستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تصل لـ25%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وأناب محافظ أسيوط عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، لافتتاح معرض بنى عدى بمنفلوط، ضمن سلسة معارض أهلًا رمضان التى يجرى إقامتها بالتنسيق مع كل الجهات "الغرفة التجارية– مديرية التموين– جهاز المشروعات– التضامن الاجتماعى– الشركة المصرية لبيع المواد الغذائية بالجملة بقرى ومراكز المحافظة"، ضمن استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح، تابع السكرتير المساعد أقسام المعرض المتنوعة، والذي يضم باكيات لبيع المواد الغذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح وخضروات وفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، وتحاور مع العارضين مستفسرًا عن أسعار عدد من المنتجات والسلع ونسبة الخصم على المعروضات، واطمأن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجات المواطنين.

إفتتاح معرض أهلا رمضان

إفتتاح معرض أهلا رمضان

إفتتاح معرض أهلا رمضان

إفتتاح معرض أهلا رمضان

إفتتاح معرض أهلا رمضان

إفتتاح معرض أهلا رمضان

إفتتاح معرض أهلا رمضان

إفتتاح معرض أهلا رمضان