السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر يُحدد برنامج لاعبى الأهلى قبل مواجهة صن داونز

لاعبي الاهلي أثناء
لاعبي الاهلي أثناء المحاضرة

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج الفريق اليوم، قبل مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

واشتمل البرنامج على تناول وجبة الإفطار في التاسعة صباحًا، وفي التاسعة والنصف أجرى اللاعبون تدريبات خفيفة وفقًا للنظام الذي يتبعه الجهاز الفني في يوم المباريات الرسمية للفريق.

وفي الحادية عشرة والنصف صباحًا يتناول اللاعبون وجبة الغداء، وفي الثانية عشرة والنصف يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للتأكيد على الجوانب الخططية التي تم التدريب عليها وشرحها خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو.

ويغادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة ظهرًا متجهًا إلى استاد لوفتس الذي يستضيف مباراة صن داونز في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان «كولر» قد قال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: «نعلم أن مباراة صن داونز ستكون صعبة، ولكن أظهرنا في المباراة الأولى أننا كنا ندًا قويًا، ولدينا الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم».

وأوضح المدير الفني أنه لا يستطيع أن يحكم على الماضي، ولكن الفريق تحسن كثيرًا منذ توليه المهمة وقدم مباريات جيدة، ومنها مواجهات كأس العالم للأندية.

وأشار كولر إلى أن نتيجة مباراة صن داونز الأولى التي أقيمت في القاهرة ليست مرضية بالنسبة للجهاز الفني والفريق، وأنه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

الأهلي ضد صن داونز السويسري مارسيل كولر دور المجموعات القطن الكاميروني الاهلى

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