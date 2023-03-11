أنوشكا لـ محمود جمعة: ماكنتش متوقعة قفلتك دى

أشادت لجنة تحكيم برنامج الدوم بصوت المتسابق محمود جمعة، حيث استطاع إقناع لجنة فئة الغناء بموهبته الكبيرة في الغناء.

وقالت الفنانة أنوشكا، إنها أعجبت بصوت محمود جمعة اليوم بصورة كبيرة، معبرة:" ماكنتش متوقعة قفلتك دي، برافو عليك، عجبني أدائك النهاردة جداً".

وعبر الفنان حميد الشاعري، عن إعجابه الشديد أيضاً بصوت المتسابق أيضاً، قائلاً:" كلنا مقتنعين بصوتك، برافوا عليك".

مواهب الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعاً وتنوعاً في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تنفيذ خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.