الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بمناسبة «يوم الشهيد»

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة اليوم، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بمناسبة "يوم الشهيد".

وأم الصلاة الدكتور السيد عبدالباري، بعد أن ألقى خطبة الجمعة بعنوان "منزلة الشهداء عند ربهم"، والذي قال خلالها، إن لكل أمة من الأمم أيامها التي تحتفل بها وللأمة المصرية أيام وذكريات، تفوق الحد والعد والتقدير، ومن بينها "يوم الشهيد"، وهو يوم مجيد تحرص القوات المسلحة المصرية على إحياء ذكراه كل عام، تخليدًا وبرًا ووفاءً لشهدائها الأبرار من جهة، ومن جهة أخرى تثقيفًا وتعليمًا للناشئة من الصبية والشباب على ما قدمه الأسلاف من الآباء والأجداد من تضحيات نادرة وبطولات عظيمة فداءً لهذا الدين والوطن.

وأضاف عبدالباري أن الله تعالى أكرم الشهداء بأعلى المراتب وأرقاها وأغلى المنازل؛ لأنهم أنبل بني البشر بعد الأنبياء والرسل لأنهم قدموا النفس والنفيس، أرواحهم وأنفسهم فداءً لله تعالى ولدينه ولعباده وخلقه؛ ولذلك استحقوا التكريم الإلهي والثناء المحمدي.

وأكد الدكتور السيد عبدالباري أن الشهداء عند ربهم كالملائكة المقربين العالين، ثم هم في فرح دائم وسرور مستمر، لا يعتريهم الحزن أبدًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ".

واستشهد عبدالباري بقول رسول الله (ص)، إن "أوَّلُ مَن يدخُلُ الجنَّةَ مِن اللهِ الفُقَراءُ المُهاجِرونَ الَّذينَ يُسَدُّ بهم الثُّغورُ وتُتَّقَى بهم المَكارِهُ"، مبينًا أنه بسبب الشهداء تتمتع البلاد بالأمن على الثغور والحدود ولا يتسلل العدو إلينا، فنحن في أمان وطمأنينة وعيش رغد بسبب وقوف هؤلاء الرجال الأبطال.

وفي ختام الخطبة دعا الشيخ الدكتور السيد عبدالباري لمصر بأن يصون حدودها ويحفظ جنودها وقادتها وولاة أمورها، كما حرص على الدعاء بالرحمة للشهداء وأن يخلفهم في أهليهم وذويهم بخير، والدعاء لأهليهم بالعون والخير من الله تعالى وأن يقينا الله شر الفتن.

وقد أدى الصلاة مع الرئيس السيسي، كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية وضباط صف وجنود القوات المسلحة.