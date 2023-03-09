مسلسلات رمضان 2023.. طرح برومو جديد لـ«1000 حمد الله ع السلامة»

أطلقت منصة "WATCH IT" الرقمية، برومو جديد لمسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا، والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

وظهرت النجمة يسرا في البرومو وهي تقرأ وصية زوجها الراحل، والتي تذهب إليها كل ثروته بعد العودة من كندا والتي قدرت بـ 9 مليون دولار، وتبدأ جولة للبحث عن شيء ما فتدخل في الكثير من الأزمات والمواقف الكوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"

مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم بجوار النجمة الكبيرة يسرا ومنهم شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي، والفنانة سما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف حاتم ذوالفقار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب للإنتاج الفني للمنتج جمال العدل.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.