الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث يكشف عن أكثر الدول المتضررة من تفجير «نورد ستريم»

تفجير نورد ستريم
تفجير نورد ستريم

قال عارف جابو، كاتب وباحث سياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعجلت في الإعلان عن تورط روسيا في تفجيرات خط نورد ستريم، وكان واضحًا أنها ليست متأكدة من هذا الاتهام.

اتهام البحرية الأمريكية بالتورط في التفجير

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اتهم البحرية الأمريكية نفسها بتفجير خط نورد ستريم، ولكن ثبت بعدها أنه تورط في هذا التصريح وأن البحرية الأمريكية بريئة من هذا التفجير.

وأكد أن الرواية الرائجة بألمانيا والتي أعلنت عنها أمس وسائل الإعلام الألمانية وأكدت فيها أن العملية قام بها فريق مكون من 6 أعضاء "غواصان ومساعدهما وطبيبة وقائد اليخت"، ويعود اليخت لشركة بولندية وأصحاب الشركة أوكرانيين، وعثر على مواد تفجرة بالسفينة. 

الدول المتضررة من تفجير نورد ستريم

وأشار إلى أن الدول المتضررة من هذا التفجير ليست ألمانيا فقط لأن المانيا لم تتأثر كثيرًا لأن الضخ كان قد متوقفًا من قبل روسيا، مبينًا أن الخاسر الأكبر من ذلك هو روسيا والشركة الروسية التي كانت تريد استخدام الأنبوب في ضخ الغاز ودفعت تكاليفه وهي من تقوم بإصلاحه.

باحث سياسي التورط روسيا المانيا خط نورد ستريم تفجير البحرية الأمريكية

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