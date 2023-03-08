الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إيهاب فهمى يكشف كواليس دوره فى «حضرة العمدة»

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

كشف الفنان إيهاب فهمي بطل المسلسل الرمضاني "حضرة العمدة" عن سعادته بهذا العمل، قائلًا:"إحنا أمام موضوع اجتماعي مهم جدًا، هنتفرج على دراما حقيقية بها الكثير من المشاكل التي سنجد لها حلولًا".

 السباق الرمضاني 

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه معارض في الواقع وحياته الشخصية للدور الذي يقدمه في العمل، لكن استطاع بكل إمكانياته أن ينقل هذه الشخصية بصورتها الواقعية للجمهور على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

"حضرة العمدة"

المسلسل بطولة روبي، محمود عبدالمغني، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

إيهاب فهمي حضرة العمدة الفنان ايهاب فهمي الحياة اليوم السباق الرمضاني الحياة

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