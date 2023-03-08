الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستوحى من المتحف الكبير.. جناح مصر يلفت أنظار زوار ببورصة برلين السياحية

الجناح المصرى ببورصة
الجناح المصرى ببورصة المانيا

قال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، وأمين لجنة شؤون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، وأحد المشاركين فى بورصة برلين السياحية ITB، التي تُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، إن هناك إقبال كبير على الجناح المصرى المشارك بالبورصة، خاصة أنه جاء بتصميم مُستوحى من فكرة تصميم المتحف المصرى الكبير، حيث يعتبر نموذج مصغر للدرج العظيم عليه نماذج مستنسخة لتماثيل، أما واجهة الجناح جاءت على شكل صرحين كبيرين عليهما شاشات لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة ولوجو Egypt، الأمر الذى لفت أنظار كافة المشاركين وخاصة أن هناك تهافت شديد لمعرفة موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأضاف إدريس في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك طلب سياحي من مختلف الجنسيات على زيارة مصر، لافتا إلى أن بورصة برلين السياحية ITB  تقام سنوياً، وتعد أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي، حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 ألاف زائر مهني إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي، هذا بالإضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

ومن المقرر أن يعقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عدد من اللقاءات مع مسؤولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية، وذلك لبحث زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الموسم الصيفي، بهدف عرض التسهيلات التي تقدمها الوزارة والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد، والحملات الترويجية المشتركة مع منظمي الرحلات بالخارج.

غرفة شركات السياحة بورصة برلين السياحية المتحف المصري الكبير موعد افتتاح المتحف المصري الكبير طلب سياحى

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