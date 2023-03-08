الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 5 منشآت والتحفظ على 566 حالة إشغال متنوع بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، 5 منشآت، والتحفظ على 566 حالة إشغالات متنوعة، خلال حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق أحياء الثغر.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وفي هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت الحملة شوارع ملك حفني قبلي، العاشر من رمضان، محمد يوسف غالي، خالد بن الوليد، إسكندر إبراهيم، أسفرت عن غلق وتشميع 5 منشآت والتحفظ على 360 حالة إشغال متنوع.

وقادت عزة سعد رئيس حي وسط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع زين العابدين، الرصافة، مسجد الحضري، المحكمة، إيزيس، ميدان محطة مصر، الخديوي، سلامة حجازي، الميرغنى ،كنج عثمان، ابن الخطاب، إسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثى، أبوالفدا، الجوهري، صلاح الدين، صفية زغلول، سعد زغلول ،الشهداء ،الميناء الشرقيه، الغرفة التجاريه، بولانكى، ايزيس، لاجيته، عمر لطفى، بورسعيد، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام، الأمير عمر، قيصر، عزمى، ميدان سعد زغلول، طريق الجيش، سيزوستريس، ابن شجاع، والإسكندر الأكبر، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 140 حالة إشغال متنوع و60 حاجز، وإزالة غرفة من الطوب للتعدى علي حرم الطريق العام.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت الحملة تقاطع ش 16 و25 طوسون، المستشارين ملك حفني قبلي، جمال عبد الناصر، ومنطقة المعمورة الشاطئ، وأسفرت الحملة عن ضبط 66 حالة  إشغال متنوع وفرض غرامات فورية بنحو 3 آلاف جنيه.

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غلق 5 منشآت 566 حالة إشغال متنوع أحياء الإسكندرية الأجهزة التنفيذية اللواء محمد الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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