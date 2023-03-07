خلال زيارته لـ«الدستور».. عبده مغربي: برنامجي يهدف لحفظ كرامة الصحفي وزيادة البدل لـ5 آلاف

أجرى الكاتب الصحفي عبده مغربي، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، جولة في جريدة الدستور لعرض برنامجه الانتخابي.

وحرص الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، على استقبال مغربي، قائلا إن علاقته به ممتدة منذ ما يقرب من الربع قرن.

من جانبه، استعرض مغربي، برنامجه لموقع نقيب الصحفيين، مؤكدا أن فكرة الترشح ليست سهلة وأن حقوقنا كصحفيين لا بد أن تنتزع.

ولفت إلى أنه خلال الخمس دورات الماضية، واجهت المهنة معوقات شديدة للغاية والجماعة الصحفية تواجه أزمات كثيرة ولا بد من التحرك للحفاظ على حقوقنا.

وأضاف: “الآن ارتبط كارنية النقابة بالبدل فقط، في حين أنه إن حافظنا على قيمة الكارنيه سوف نحقق كافة الخدمات المستحقة لنا”، معقبا: “مهمتي هي الحفاظ على كرامة الصحفي وحل أزمة المتعطلين وزيادة البدل لـ ٥ آلاف جنيه من خلال الحصول على حقنا ونسبتنا في الإعلانات والتي تقارب من ١٠ مليار جنيه”.