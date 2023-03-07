تأكد غيابه عن مواجهة بيلباو.. شكوك حول لحاق ديمبيلي بمباراة الكلاسيكو

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب فريق برشلونة، بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة، نظيره ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو بالجولة الـ26 لبطولة الدوري الإسباني يوم 19 مارس الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن عثمان ديمبيلي، سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة ضد أتلتيك بلباو.

ويلتقي برشلونة فريق أتلتيك بلباو، يوم الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ25 للدوري الإسباني.



وأكدت الصحيفة أنه كان من المقرر عودة ديمبيلي للمشاركة في تدريبات الفريق الأسبوع الجاري، ولكن الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم أظهرت بطء في عملية إعادة التأهيل.

وشارك ديمبيلي في 28 مباراة خلال الموسم الجاري مع فريق برشلونة، وسجل 8 أهداف وصنع 7 لزملائه.

وبناءً على الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، فضل الجهاز الطبي لبرشلونة توخي الحذر لتجنب الانتكاسات في فترة حاسمة من الموسم، وبذلك سينتظر اللاعب حتى يتعافى من الإصابة بشكل كامل، والعودة بأقل قدر ممكن من المخاطر.

ويغيب ديمبيلي عن المشاركة مع برشلونة منذ إصابته في مباراة الفريق ضد جيرونا، يوم 28 يناير الماضي، وأظهر رغبة في العودة للمشاركة مع الفريق في أسرع وقت وهو ما يريد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق ولكن الفريق الطبي أوصى بالهدوء وتوخي الحذر وعدم المخاطرة بعودة اللاعب.

عثمان ديمبيلي بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي رين الفرنسي وتدرج في مراحله العمرية قبل الانضمام للفريق الأول في أكتوبر 2015، وانتقل لنادي بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016، ثم انتقل لبرشلونة في الصيف التالي.

ولعب ديمبيلي 178 مباراة بقميص برشلونة وسجل 40 هدفًا وصنع 41 لزملائه في الفريق، من أصل 257 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته، وسجل 62 هدفًا وصنع 68.