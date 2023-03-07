الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة المتهم بقتل زوجته بمطواة فى منطقة النزهة.. اليوم

محكمة
محكمة

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهم بذبح زوجته بمطواة في منطقة النزهة بالقاهرة.

وأقرّ المتهم أمام جهات التحقيق بأنه ارتكب الواقعة بعد اعتراف زوجته المجني عليها له بتعدد علاقتها بالرجال وأنها تنوي الطلاق منه، ما جعله يقدم على ذبحها لينهي حياتها بطعنها 8 طعنات.

البداية، عندما شهدت منطقة النزهة، بالقاهرة، واقعة قتل بشعة ومشينة، بعدما أقدم على قتل زوجته، وتدعى رباب؛ إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق، الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ 8 طعنات وذبحها داخل المنزل، ليكون حديث أهالي منطقة النزهة.

محكمة جنايات شمال القاهرة المتهم زوجته منطقة النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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