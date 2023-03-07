بعد غرق 6 أشخاص.. محافظ أسوان يقرر وقف حركة الملاحة بنهر النيل

ارتفع أعداد الضحايا الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة غرقًا أثناء استقلالهم فلوكة نيلية في نهر النيل بالقرب من مرسي أبو هور بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان إلى 6 أشخاص، وجاء ذلك بحسب بيان محافظة أسوان.

وأصدرت محافظة أسوان بيانًا رسيميًا، أنه فور إبلاغ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بوقوع حادث غرق لفلوكة في نهر النيل يستقلها 7 أشخاص بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة، وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المختصة من قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية بتكثيف جهودهم، حيث تم انتشال شخص، وهو على قيد الحياة، فيما يتم التكاتف وتكثيف البحث لانتشال الـ6 أشخاص بينهم طفلين، على الرغم من ظروف الطقس الصعبة.

وأوضح محافظ أسوان، أنه نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، وهو ما تسبب فى تعرض الفلوكة النيلية للغرق.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالًا، وأيضًا ببحيرة ناصر، وميناء السد العالي، بجانب التحذير عبر إدارة المرور بالتنبية على المركبات والسيارات بالحد من الحركة على الطرق السريعة نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية، وخاصة أمام حركة المركبات بريًا والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيليًا، مشددًا على عدم السماح بإعادة تشغيل الملاحة النهرية مرة أخرى، لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أي أضرار.

وتجدر الإشارة إلى أنه تبين من التحريات الأولية أن الأشخاص الجاري البحث عنهم هم أشرف فتحي الزاكى 35 سنة، ونجله حسن أشرف 5 سنوات، وعمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب، وأيضًا عبد الرحمن فتحي 30 سنة، ونجله نعمان 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب 36 سنة.