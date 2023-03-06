الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الداخلية يستعيد الانتصارات ويهزم غزل المحلة بهدفين في الدوري

فريق الداخلية
فريق الداخلية

استعاد فريق الداخلية ذاكرة الانتصارات بتغلبه على ضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ستاد بتروسبورت، في إطار الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الداخلية رصيده إلى 20 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث عشر، محققًا انتصاره الأول منذ فوزه على طلائع الجيش، بهدف نظيف، في الثاني من فبراير الماضي، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 27 نقطة، في المركز السابع، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه السلبية، إذ لم يحقق الفوز منذ انتصاره على الزمالك، في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

افتتح سمير فكري هدف التقدم للداخلية، في الدقيقة 19، ثم أضاف عبدالرحمن البانوبي، الهدف الثاني في الدقيقة 46 قبل أن يتمكن أحمد الشيخ، من تقليص الفارق لغزل المحلة في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 89 بعد سقوط سمير فكري لاعب فريق الداخلية، بعد تعرضه لاصطدام قوي في كرة مشتركة مع تشارلز لاعب المحلة.

ومن المقرر أن يلتقي المصري البورسعيدي مع ضيفه طلائع الجيش في الخامسة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الحادية والعشرين من عمر اللقاء.

الداخلية غزل المحله الدوري الممتاز طلائع الجيش سمير فكري عبدالرحمن البانوبي

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