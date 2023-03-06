الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يطرح اليوم الإثنين، البنك المركزي، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

2022-2023 أذون الخزانة أدوات الدين البنك المركزي المص البنك المركزي المصري البنك المركزي المصر البنك المركز

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