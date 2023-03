رمضان 2023.. أحمد العوضى يروّج لمسلسل «ضرب نار»

روّج الفنان أحمد العوضي لمسلسل ضرب نار الذي يشارك بطولته بجانب زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز ويعرض العمل الدرامي في السباق الرمضانى 2023.

ونشر العوضى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من المسلسل مصحوبة بتعليق قال فيه: “الحمد لله ان شاء الله تشوفو حاجه تليق بانتظاركم الغالي مسلسل الشارع 🔥🔥”، وظهر العوضي وهو في محل عمله حيث يعمل صاحب ورشة كوتش.

قنوات عرض مسلسل ضرب نار في رمضان ٢٠٢٣

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن يعرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عبر قنوات أون حيث يعرض يوميا خلال رمضان على قناة ON وقناة ON DRAMA كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية بشكل حصري على المنصات الرقمية حيث توفر المنصة المسلسل كاملا وبدون إعلانات وفي الوقت المناسب لجمهورها باعتبارها المنصة الأكثر انتشارا خلال الفترة الماضية.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين والمسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.

قصة مسلسل ضرب نار

المسلسل الجديد يقدم النجمة ياسمين عبد العزيز في شخصية مهرة وهي فتاة من منطقة شبرا تظهر كفتاة شعبية تعمل في مشغل من أجل توفير قوت يومها ويظهر أحمد العوضي في شخصية جابر أبو شديد الكوماندا وهو شاب قادم من الصعيد يتعرفان على بعضهما وبعد سجال وخلافات تنشأ علاقة حب بينهما ويصبحان في اتجاه واحد ويواجهان الكثير من الازمات والمشكلات ويقدم الفنان ماجد المصري جانب الشر في العمل الجديد حيث تدب بينه وبينهم الخلافات بشكل كبير على مدار الأحداث خلال الشهر الكريم.