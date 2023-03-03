«الزراعة في أسبوع».. حصر مساحات القمح وافتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الأورمان

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحصاد الأسبوعي في نسخته 132 ، حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 24 فبراير وحتى 3 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وسلط الحصاد على مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مؤتمر الصناعات الغذائية الأول تحت عنوان نحو طريق النمو المستدام، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة، كذلك استعراضه، محاور التنمية الزراعية المستدامة وذلك خلال كلمة ألقاها بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وخلال هذا الأسبوع عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، لبحث ومتابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الزراعة التعاقدية، وحصر وتدقيق المساحات المنزرعة بمحصول القمح، كما أعلن انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية السبت المقبل 4 مارس بجميع محافظات الجمهورية.

- افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الأورمان في الجيزة



كما افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الأورمان في الجيزة وذلك نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كذلك أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية وذلك بمقر مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق الهوبى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على أهمية دور التعاونيات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية والريفية، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تعديلات قانون التعاونيات الزراعية، كما تابع الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح.

- دمج أبناء سيناء في التنمية من خلال التوسع في زراعات الفاكهة

وتفقد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، الحقول والزراعات القائمة بمحافظة دمياط، وذلك في إطار زيارته للمحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح، ومراجعة السجلات على ارض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية، بينما يواصل مركز بحوث الصحراء جهوده في دمج أبناء سيناء في التنمية من خلال التوسع في زراعات الفاكهة وعلى رأسها اللوز عن طريق توزيع 20000 شتلة لوز على المزارعين.

- إعطاء أكثر من 2.4 مليون جرعة ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام

وخلال هذا الأسبوع أيضا تم الإعلان عن الانتهاء من إعطاء أكثر من 2.4 مليون جرعة ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام وذلك خلال الحملة القومية التي بدأت في 21 يناير الماضي في إطار مبادرة حياة كريمة، كما تم خلال الفترة من 17/2/2023 حتى 23/2/2023 تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار.

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، وفد من طلاب كليه الزراعة ببرنامج (إدارة الجودة) بجامعة عين شمس للإطلاع على دور المعمل في سلامة الغذاء، وأهم الخدمات التي يقدمها المعمل ودوره في تحليل الاغذيه والكشف عن الملوثات، كما شارك المعمل في البرنامج التدريبي الذي نظمته لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان " إدارة نظام تسجيل مبيدات الآفات الزراعية في مصر"، كما تم تنظيم برنامج تدريبي لشباب الباحثين والمحللين عن طرق تحليل متبقيات المبيدات باستخدام تقنيات جهاز مطياف الكتلة وذلك لرفع كفاءة الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل بتحليل نتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7300 شهادة.

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