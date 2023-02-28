الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد عطية محمود: الرقيب الداخلى يحد قليلا من نزق الكاتب واندفاعه

محمد عطية محمود
محمد عطية محمود

قال الكاتب والناقد محمد عطية محمود: لا بد أن يكون هناك رقيب داخلي للكاتب، يفلتر كي يقدم ما هو فني مما هو غير فني، ويحد قليلا من نزق الكاتب واندفاعه وتهوره المتوقع غالبا، والذي لا يفيد النص بقدر ما يضره، فالرقيب الداخلي إذا ما وظف ببراعة وكياسة وتوازن وتحكم يساعد على الإبداع والقفز بفنية واحترافية على العبارات المباشرة الكاشفة، بحيث لا يعطله عن الإبداع والمراوغة الإبداعية، ليقدم رسالة الفن، بمعنى أن يكون الرقيب الداخلي دافعا لاجتراح الإبداع بعيدًا عن المباشرة الواضحة، فالوضوح المباشر والتقريرية التي تنزع الغلالة الشفيفة عن المفهوم المراد تقديمه هي ضد الفن.

 وأوضح “عطية” في تصريحات خاصة لـ “الدستور” تعقيبا على حق الناشر في التدخل في العمل الأدبي: حتى لا يؤخذ كلامي على سبيل الرجعية أو إيثار الهدنة، فانتقاء العبارات والألفاظ غير المباشرة التي يكتنفها قليل من الغموض لا يعيب الكاتب ولكنه يفتح لمتلقيه وناقده أبوابا من التكهنات والإثارة الفكرية والأدبية الفنية، لا الإثارة المفتعلة، ويُعد من المهارات الذهنية التي يتمتع بها الكاتب الذي يمارس كتابته من خلال ثراء معرفي ولغوي ومعلوماتي وثقافي بالمعنى الأشمل، للبعد عن المزالق، والكتابة عن التابوهات دون التعرض لها بشكل صريح، والموازنة والتحكم في إيقاع الكتابة التي تؤدي الغرض منها والرسالة الإنسانية والأدبية.. فأحيانا الإشارة تكون أبلغ من التصريح! 

واستدرك “عطية”: لكن.. هناك بعض المواقف التي لا تصلح إلا بقليل من تلك المباشرة، وقليل من هذا التصريح لخدمة دراما العمل، وحيث لا تكون زائدة أو فجة على النحو الذي يجعل منها خارجة عن السياق والمعايير، وتنفلت بالعمل إلى شكل إباحي أو دعائي فج لا يحتاج للموقف الإبداعي كي يزينه أو يقدمه، فالدهماء والسوقة لا يحتاجون مسرحًا ليعرضوا عليه قضيتهم، إذ يكون الابتذال أقصر طريق لتقديم هذه الحالة على الملء دون رطانة إبداعية أو ألغاز أو أحاج أو عرض قضية فلسفية.

لكن أيضًا – برغم تلك الموازنة أو المعادلة التي أراها ضرورية – نجد أن ما يثير الحفيظة هو التزمت الشديد الذي يتمتع به بعض الناشرين أو النشر المؤسسي غير التنويري الذي لا يفرق بين الاستخدام الفني للتابوه والعهر الأدبي الذي قد يمارس على مستوى تسييس العمل أو وجهة نظره الدينية أو تقديمه للجنس، ولا يلتمس عذرا لبعض الإيماءات غير المباشرة التي لها ضرورة في سياق النص الأدبي سواء كان إبداعا أو نقدا، وهو الناتج عن قصور الرؤية وعدم التحقق من الفني المبرر وغير الفني غير المبرر، فالأمر أحيانا لا يتوقف عن حذف أو تغيير بعض العبارات، أو التماس غيرها ليتعدى ذلك إلى التهديد إما بالحذف أو عدم النشر، وأحيانًا يكون الحكم باتًّا مشمولا بالنفاذ برفض نشر النص الأدبي كلية، في حين ترحب منابر أخرى بأعمال تتناول الكتابة المكشوفة تمامًا دون النظر إلى معايير الفن فيها، وهي إشكالية تخضع منذ زمن بعيد لعوامل عدة تكرس لتلك الازدواجية الغريبة. 

 

 

محمد عطية محمود الرقيب الداخلي يحد قليلا من نزق الكاتب واندفاعه حق الناشر في التدخل بالعمل الأدبي العمل الأدبي

مواد متعلقة

سمير جريس: همى نقل العمل الأجنبى بأمانة وليس لدى محاذير أخلاقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

شيخ مشايخ قبائل سيناء: كلمة الرئيس أسعدتنا وندعم جهود الدولة فى التنمية

لقاء سويدان بإطلالة أنيقة

وزيرة دفاع النمسا: نبحث شراء دفعة جديدة من الصواريخ الدفاعية

موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدورى الإنجليزى

الروائى محمد توفيق: الرقابة الذاتية تخنق الإبداع بل تجهضه قبل أن يوجد

يضم 65 عملا فنيا معاصرا.. افتتاح معرض «حقول الصحراء» للفنان مهنى ياؤد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي