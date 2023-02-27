الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: «فحص المقبلين على الزواج» يحمى من الأمراض الوراثية

أمل سلامة
أمل سلامة

قالت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بدء "فحص المقبلين على الزواج"، واستخراج شهادة طبية جديدة مؤمنة لمنع تزويرها والتلاعب فيها، يأتى فى إطار حرص الدولة للحفاظ على الأجيال القادمة من التعرض للإصابة بالأمراض الوراثية، والحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.

أضافت "أمل" أن إدراج فحص المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" وإجراء الفحص الطبى الشامل، يسهم فى الحد من انتقال الأمراض المعدية بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، حيث يتم التأكد من خلو المقبلين على الزواج من جميع الأمراض التى تؤثر عليهما فى المستقبل، أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وأوضحت أن التحاليل التى يقوم بإجرائها المقبلون على الزواج تتضمن فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى والإيدز، وفقر الدم المنجلى وهو من الأمراض الوراثية التى تجعل كرات الدم الحمراء أكثر هشاشة وضعفا وتتحطم بسهولة، وأنيميا البحر المتوسط التى تنتقل من الآباء للأبناء، واختبار فصائل الدم، واختبار سكر الدم، ونسبة الهيموجلوبين.

وشددت على ضرورة عدم تعقيد إجراءات فحص المقبلين على الزواج، أو زيادة المصروفات لتشجيع الشباب والفتيات على الإقبال على خدمات التثقيف الصحى والصحة الإنجابية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، والتعريف بالأمراض المعدية التى يمكن انتقالها بين الزوجين أو إلى الأبناء.

كما طالبت بأن تتم إضافة تحليل المخدرات، وتقييم الحالة العقلية والنفسية للمقبلين على الزواج، وذلك للتأكد من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما وعلى مستقبل الأسرة، وللتقليل من معدلات الطلاق، حيث إن المخدرات والحالة العقلية والنفسية من أكثر الأسباب التى تؤدى إلى زيادة معدلات الطلاق وعدم الاستقرار الأسرى.

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان مجلس النواب المقبلين على الزواج شهادة طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

«مات من الخضّة».. كيف أنهى لص حياة عجوز فى روض الفرج؟ «فيديو»

مشايخ وعواقل سيناء لـ«الدستور»: طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض الفيروز

«ضرب نار».. أحمد العوضي يُثير فضول جمهوره بكواليس شخصية «جابر الكوماندا»

السجن 15 عامًا لسائق لاتجاره فى الحشيش بقنا

بـ10 ملايين مشاهدة.. «قادر أكمل» لـ أحمد سعد يتصدر ترند «يوتيوب» (فيديو)

ضيف شرف.. ألفت عمر تعود للسينما بدور في «بعد الشر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي