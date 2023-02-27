«جنايات قنا» تعاقب عامل بالإعدام شنقًا وآخر بالسجن 15 سنة

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى في حكمها الصادر، الإثنين، عاملين بالإعدام والسجن 15 سنة، بتهمة قتل آخر وشريك لهم في سرقة توك توك بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وسمعان شهيد.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2021، عندما تم ضبط المتهمين رفعت.خ، وكريم.ع، بتهمة قتل أحمد.ع، بطلقات نارية، بفرشوط، كما وجهت للمتهمين محاولة سرقة توك توك، والشروع في قتل فهمي.ف، وحيازة أسلحة وذخائر.

وأوضحت التحريات أن الواقعة أن أحمد.ع، استقل توك توك يقوده فهمي.ف، 22 عامًا، بحجة توصيله من أبو تشت إلى فرشوط، وعند وصولهما إلى قرية الكوم الأحمر بفرشوط لاحظ سائق التوك توك وجود شخصين بحوزتهما سلاح ناري على دراجة بخارية، وعندما اقترب منهما استوقفوه عنوة، لسرقة التوك توك، وحاول الهرب منهما.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4797 لسنة 2021 جنايات فرشوط والمقيدة برقم 3840 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم الأول بالسجن 15 سنة، والثاني بالإعدام شنقًا.