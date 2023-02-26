المؤبد لعامل يروج الحشيش في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، عاملا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات في دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث القضية، مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم فى الحشيش المخدر وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته قطع من الحشيش كانت معدة للبيع.