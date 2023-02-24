اليوم.. بولندا ترسل دبابات «ليوبارد 2» القتالية إلى أوكرانيا

من المقرر أن تقوم بولندا، اليوم الجمعة، بإرسال دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، وتعد تلك المرحلة هي الأولى من أصل 14 دبابة وعدت الحكومة البولندية بتقديمها لكييف.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مسئول مطلع، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، سيعلن التسليم خلال رحلته إلى كييف.

وقال "موراوسكي" فى تغريدة له عبر حسابه على تويتر، "أنا في كييف لإعطاء إشارة واضحة على استمرار الدعم في الدفاع عن أوكرانيا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر فى تغريدة له على موقع تويتر، إن موراوسكي توجه إلى كييف، اليوم الجمعة، لإظهار دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

- بريطانيا تنفي تزويد أوكرانيا بمقاتلات تايفون خلال الفترة المقبلة

يأتي هذا فيما نفت بريطانيا، اليوم الجمعة، تزويد أوكرانيا بمقاتلات تايفون خلال الفترة المقبلة، وصرح وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم، بأن بلاده لن تقوم بتزويد أوكرانيا بمقاتلات تايفون في المستقبل القريب.

وأكد "والاس" فى تصريحات لقناة سكاي نيوز البريطانية، أن بلاده لن ترسل طائرات تايفون إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.

وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أن إمداد الطائرات المقاتلة سيتطلب إرسال مئات الأشخاص، بما في ذلك المهندسون والطيارون، والغرب لن يرسل قوات إلى أوكرانيا بهذا الحجم.

وتابع والاس "سيتعين علينا إرسال 200 شخص من سلاح الجو الملكي، ولن نقوم بذلك في هذه المرحلة، وهذا هو ما ذكرناه بوضوح"، وفقا لشبكة سكاى نيوز البريطانية.