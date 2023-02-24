الأحكام في أسبوع| الإعدام لقاتل زوجته والسجن 30 سنة لتاجر مخدرات

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة “حدث في أسبوع”.

السجن 10 سنوات لشاب لإدانته باختطاف طفلة والتعدى عليها فى الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل بمعاقبة شاب بالسجن 10 سنوات، وذلك لإدانته باختطاف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بطريقة التحايل عليها، والاعتداء عليها، بعدما استدرجها إلى منزله بحجة شراء الحلوى لها، ثم احتجزها بالقوة، وتعدى عليها.

السجن 30 سنة لتاجر مخدرات فى مدينة نصر

أصدرت الدائرة 28 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكما بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم في الاتجار بالمخدرات، وبالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

الإعدام للمتهم بقتل شخص فى المعادى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل أحد الأشخاص على طريق أوتوستراد المعادي، بالإعدام شنقًا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين ومحمد مصطفى العادلي وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ومحمد فاروق.

السجن المؤبد لمتهم باختلاس سلع غذائية فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة بقسم جرجا بالسجن المؤبد وإلزامه برد مبالغ مماثلة للمبلغ المختلس بلغ 16 مليون جنيه وتغريمه مبلغًا مساويًا للمبلغ المختلس بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

الإعدام للمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات مالية فى الزاوية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب بسبب خلافات مالية بينهما في الزاوية الحمراء بالإعدام شنقًا.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر رفاعي فهمي ويحيى عبدالرشيد.

السجن 7 سنوات لمتهمين قتلا صاحب محل بسبب ركنة سيارة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهمين لاتهامهما بقتل مواطن وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت كامل عدلي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر، والمستشار عبدالرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

الحبس 3 سنوات لمتهم لازدراء الدين المسيحى

قضت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية بمعاقبة المتهم أسامة محمد لطفي شرف الدين والشهير بـ "البرنس المصري" بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه بازدراء الدين المسيحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المشدد 15 سنة لـ«بلطجى دمياط» بتهمة إصابة سيدة والشروع فى قتل نجلها

عاقبت محكمة الجنايات المختصة، المتهم "إب . ا"، بالسجن المشدد 15 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بلطجي دمياط" بتهمة قطع يد سيدة وإصابة نجلها، والشروع في قتلها بمنطقة كفر البطيخ بمحافظة دمياط.