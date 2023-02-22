الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين أداء الأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

كشفت تقارير دولية تباين أداء الأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع، حيث سجلت غالبية الأسهم خسائر على خلفية زيادة المخاوف من أن الضغوط التضخمية المستمرة ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر حدة.

وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب خلال جلستي الاثنين والأربعاء، حيث ارتفعت في جلسة الاثنين بعد أن أظهرت البيانات تراجع التوقعات بشأن معدل نمو أجور الأسر، وكذلك في جلسة الاربعاء بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أعلى من المتوقع. وقللت هذه المكاسب  من حدة خسائر الأسهم الأسبوعية التي جاءت على خلفية تأكيد مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي دعمهما لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في حين أشار مسؤولون أخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى في المنطقة التقييدية لفترة أطول ما كان متوقعًا في السابق.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض بنسبة 0.28% لكنه استقر فوق المستوى الرئيسي البالغ 4000 دولار. وكان أداء القطاعات المدرجة في المؤشر متباين، حيث قاد قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية مكاسب القطاعات الدورية، بينما قاد قطاع الطاقة الخسائر. 

وعلى الرغم من وجود احتمال أكبر لاتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر حدة، إلا أن أداء قطاع التكنولوجيا الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة لا يزال متفوق نسبيًا، إذ صعد مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite  بنسبة 0.59% بينما جاءت خسائر مؤشر FANG+ هامشية بنسبة 0.08%.

كما ارتفع مؤشر راسل Russell 2000 للشركات ذات رأس المال الصغير بنسبة 1.44%، بينما هبط مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.13%. 

وكذلك تراجعت تقلبات الأسواق بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.51 نقطة ليستقر عند 20.02 نقطة، أي دون متوسطه البالغ 25.34 نقطة في العام الماضي

إسبوعي احتياطي استهلاك أسعار أظهر أظهرت أسعار ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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