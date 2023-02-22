الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى ختام التعاملات المسائية

جريدة الدستور

انخفضت أسعار الذهب، الأربعاء، في التعاملات المسائية، تأثرًا بالبورصات العالمية.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، لـ"الدستور" إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية، مضيفًا أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

• أسعار الذهب الآن:

وسجل عيار 18 نحو  1447 جنيهًا

وسجل عيار 21 نحو  1688 جنيهًا

وسجل عيار 24 نحو  1929 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم
وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب ١٣٥٠٤ جنيهات، لافتًا إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية التي تضاف على الأسعار المحلية.

•• سعر الذهب العالمي            

وشدد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية على أن سعر الذهب العالمي 1831 دولارًا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وتولي مصر اهتمامًا خاصًا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس السيسي بإنشاء مدينة خاصة بالذهب في مصر.

أسعار الجنيه أسعار الذهب اسعار الذهب المحلية اسعار الذهب الان الارتفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ ملك السعودية وولى العهد بذكرى يوم التأسيس

كلية البحوث البيئية بعين شمس تتابع تنفيذ توصيات COP 27

«عام على الصراع»| محللون يتوقعون سيناريوهات للأزمة الروسية الأوكرانية: تسوية سياسية.. حرب استنزاف.. اللجوء للسلاح النووي

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى ختام التعاملات المسائية

تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب «صيدلى حلوان» لـ 19 مارس

رئيس جهاز السادات يتفقد محطات صرف والمياه بالمدينة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية

استشهاد 10 فلسطينيين.. عملية عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي في نابلس

وزير الخارجية الفلسطينى يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلى المتواصل