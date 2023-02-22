انخفاض أسعار الذهب اليوم فى ختام التعاملات المسائية

انخفضت أسعار الذهب، الأربعاء، في التعاملات المسائية، تأثرًا بالبورصات العالمية.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، لـ"الدستور" إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية، مضيفًا أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

• أسعار الذهب الآن:

وسجل عيار 18 نحو 1447 جنيهًا

وسجل عيار 21 نحو 1688 جنيهًا

وسجل عيار 24 نحو 1929 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب ١٣٥٠٤ جنيهات، لافتًا إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية التي تضاف على الأسعار المحلية.

•• سعر الذهب العالمي

وشدد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية على أن سعر الذهب العالمي 1831 دولارًا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وتولي مصر اهتمامًا خاصًا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس السيسي بإنشاء مدينة خاصة بالذهب في مصر.