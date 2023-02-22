السجن 10 سنوات لشاب لإدانته باختطاف طفلة والتعدى عليها فى الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل بمعاقبة شاب بالسجن 10 سنوات، وذلك لإدانته باختطاف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بطريقة التحايل عليها، والاعتداء عليها، بعدما استدرجها إلى منزله بحجة شراء الحلوى لها، ثم احتجزها بالقوة، وتعدى عليها.

تعود تفاصيل القضية التى حملت رقم 31938 جنح مركز الفيوم لسنة 2022 والمقيدة برقم 2261 لسنة 2022 كلى الفيوم، إلى يوم 14 أكتوبر الماضى، حينما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من ربة منزل، بقيام شاب باختطاف طفلتها، والاعتداء عليها بمحل سكنه بمساكن دمو القديمة بنطاق مركز شرطة الفيوم.

واتهمت والدة الطفلة، محمد.س، باختطاف طفلتها "نورا.إ.د.أ" 7 سنوات، بالتحايل بعدما أوهمها بشراء حلوى لها، مستغلًا حداثة سنها، واصطحبها إلى منزله وتعدى عليها باستخدام التهديد والقوة.

وتمكنت قوة أمنية، من ضبط المتهم، الذى اعترف بارتكاب الواقعة، فضلًا عن إثبات الطب الشرعى لواقعة الاعتداء.

وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق معه، وعقب انتهاء التحقيقات، تم إحالة المتهم الى محكمة جنايات الفيوم التى أصدرت حكمها السابق.