أرقام قياسية جديدة.. محمد صلاح يسجل فى مرمى ريال مدريد

تقدم محمد صلاح لفريقه ليفربول الإنجليزي بهدف ثانٍ في شباك ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022 /2023.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 14 عندما استغل خطأً فادحًا من تيبو كورتوا في إبعاد الكرة، ليسكن الكرة الشباك ببراعة.

وبهدفه في ريال مدريد، انفرد محمد صلاح بقائمة هدافي ليفربول في البطولات القارية على مر التاريخ برصيد 42 هدفًا، حيث كان يتقاسم الصدارة رفقة ستيفن جيرارد برصيد 41 هدفًا.

كما أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في تاريخه دوري أبطال أوروبا، برصيد 44 هدفًا، بالتساوي مع الإيفواري ديديه دروجبا.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ُيقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل الفريق الإنجليزي.

وتُنقل مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح بشكل أساسي في خط الهجوم

وجاء تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل الريال أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم، بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراة اليوم كل من: أندريه لونين، لويس لوبيز، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، ألفارو أودريازولا، خيسوس فاييخو، توني كروس، داني سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو وألفارو.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، الفرنسيين فيرلاند ميندي وأوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وعاد الألماني توني كروس للظهور في قائمة ريال مدريد، بعدما تخلف مسبقًا عن السفر لإنجلترا، حيث كان يُعاني من التهاب في المعدة.

وتُقام مباراة الإياب بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، الأربعاء 15 مارس، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل بطل أوروبا.