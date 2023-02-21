الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الشعر في الصدارة.. خريطة فعاليات صالون الأوبرا الثقافى لشهر مارس

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

أعلن صالون دار الأوبرا الثقافى، بإشراف الفنان أمين الصيرفي، تفاصيل برنامج شهر مارس 2023، والذى تتصدرها الفعاليات الشعرية بحضور عدد كبير من الشعراء.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، تفاصيل برنامج شهر مارس 2023..

البداية يوم الإثنين الموافق 6 مارس.. بامسية صالون دمنهور الشعرية تحت عنوان "من ديوان الشعر"، بحضور الشعراء "محمد هلال، عمر مكرم، سامح رخا، مسعود جاد الله، عزف علي العود للفنان حسن زكي، وتقدم الأمسية الشاعرة هاجر عمر.

فى 8 مارس، تنطلق أمسية شعرية علي المسرح الصغير بالاوبرا مع الشاعر الكبير احمد تيمور، تقديم الإعلامي جمال حماد ونخبة من الفنانين والإعلاميين.

وفى 15 مارس.. تقام ندوة الاوبرا الثقافية تحت عنوان "النهر الخالد ..محمد عبد الوهاب" مع الشاعر علي عمران، الناقد بهيج شبل أباظة، وغناء الفنان أشرف علي.

وفى 20 مارس.. تقام ندوة فى صالون أوبرا الإسكندرية تحت عنوان "تجارب نسائية مبدعة"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور كل من نورهان المهدي، سما سلطان،  نادية خضر.

وتدير الصالون الإعلامية هدي الساعاتي، إضافة إلى فقرة غنائية مع فرقة ستورم للفنون بقيادة احمد هيكل.

وفى 21 مارس.. تقام ندوة فى صالون الأوبرا الثقافي تحت عنوان "مبدعات عربيات"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مع المطربة السورية ايمان باقي، عازفة الكمان المصرية رشا يحيي، الكاتبة اليمنية شذا الخطيب، الكاتبة العراقية سارة السهيل.. وتدير الصالون الكاتبة شاهيناز الفقي.

وفى 27 مارس.. تقام ندوة فى صالون أوبرا دمنهور تحت عنوان "في رحاب رمضان المعظم" مع الشاعر الدكتور أحمد شتيه ،والشيخ محمد يحيي الكتاني ،يدير الحوار الاعلامي حسن الشاذلى .

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