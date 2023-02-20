قبل مواجهة الريال.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام الأندية الإسبانية؟

يخوض محمد صلاح، نجمنا المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، مباراته رقم 20 أمام الأندية الإسبانية في مختلف البطولات الأوروبية، غدًا، عندما يواجه ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

صلاح شارك أمام أندية إسبانيا في 19 لقاء، فاز في 5 وخسر 10 وتعادل في 4 مناسبات، وساهم بـ 7 أهداف سجل 4 وصنع 3.

وبشكل خاص يلعب صلاح مباراته رقم 7 أمام ريال مدريد، حيث خسر في 5 وتعادل في واحدة ولم يعرف طعم الفوز على المرينجي وسجل هدفا واحد فقط أمامهم.

ثاني أكثر فريق إسباني شارك أمامه هو أتلتيكو مدريد، حيث لعب أمامهم في 4 مباريات فاز بـ 2 وخسر 2 وسجل هدفين.

ثالث الفرق إشبيلية لعب أمامه 4 مباريات تعادل في 2 وخسر 2 ولم يعرف الفوز، وسجل هدفا وحيدا.

أما فياريال فلعب أمامهه 3 مباريات فاز فيها جميعها وصنع 3 أهداف، وأخيرًا أمام برشلونة مباراتين تعادل في واحدة وخسر واحدة ولم يسهم في أي أهداف.

ويمني صلاح النفس بقيادة ليفربول لتحقيق فوزه الأول على الريال منذ ما يقرب من 14 عاما، حيث يرجع آخر انتصار للفريق الإنجليزي على نظيره الإسباني في 10 مارس 2009، حينما فاز 4 -0 في دور الـ16 لدوري الأبطال أيضا.

كما يحلم قائد منتخب الفراعنة أيضا بمعانقة المجد حال تمكنه من هز الشباك خلال المواجهة المنتظرة، حيث يتطلع لتسجيل هدفه الـ44 في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، وتقاسم صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للاعبين الأفارقة في البطولة، التي يتربع عليها حاليا النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي ومارسيليا وجالطة سراي السابق.

ويحتل صلاح المركز الثاني حاليا في القائمة بفارق هدف وحيد خلف دروجبا، حيث يشترك حاليا مع البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، في المركز الـ15 بقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بوجه عام برصيد 43 هدفا، عقب تسجيله هدفين مع فريقه السابق بازل السويسري، وهدفا مع روما الإيطالي و40 هدفا مع ليفربول.