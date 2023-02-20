مدرب سموحة: إبراهيم نور الدين لن يدير أى مباراة فى وجودى

أكد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الجميع سواء إعلاميًا أو جماهيريًا تابع ما حدث في مباراة الزمالك بالدوري، وقرارات إبراهيم نور الدين أثرت على نتيجة المباراة.

وتابع "سامي"، خلال مداخلة مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إبراهيم نور الدين ليس لدي مشكلة معه بشكل شخصي، ولكن سوف أطلب عدم وجوده حكمًا في أي مباراة لي، ولا أعلم لماذا يتحفز دائمًا ضدي؟ ولا أكون مطمئن في وجوده".

وأضاف مدرب سموحة: "من حقي طلب عدم وجوده في أي مباراة لي، خاصةً أنه يتحفز ضدي دائمًا، ولن يحدث أن يحكم أي مباراة لفريق أنا أدربه مستقبلًا".

واختتم أحمد سامي: "نحن لا نخترع الذرة والجميع تابع ما حدث ضدنا منه، وبالتالي سوف أطلب عدم وجوده في أي مباراة وهذا أمر من حقي".